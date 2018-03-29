Специальная мобильная техгруппа с начала года решила 7 тыс. вопросов по работе ЕАИСТ

Специальная мобильная группа службы технической поддержки помогла заказчикам бюджетных организаций Москвы решить более 7 тыс. вопросов по работе Единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ) с начала 2018 г. Об этом сообщила пресс-служба департамента города по конкурентной политике.

«Свыше 7 тыс. вопросов по работе Единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ) заказчикам бюджетных организаций Москвы помогла решить специальная мобильная группа службы технической поддержки с начала 2018 г», — говорится в сообщении.

Мобильная группа функционирует с ноября 2017 г. и уже доказала свою эффективность, заявил руководитель департамента Геннадий Дегтев , который цитируется в сообщении. «Около 50 выездов к пользователям Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы (ЕАИСТ) совершила мобильная группа с начала года. Городским заказчикам в оперативном режиме помогают решить вопросы по работе в ЕАИСТ, устраняют и объясняют, в чем заключается та или иная ошибка пользователя. В среднем на одну консультацию уходит три-четыре минуты. Для системы, в которой работают более 13 тыс. пользователей, такой формат работы — необходимость. Не всегда и не все проблемы можно решить удаленно», — сказал он.

Информация об основных пользовательских ошибках размещается в системе и доступна для ознакомления всем зарегистрированным пользователям, подчеркнул он. «Единая автоматизированная информационная система торгов Москвы постоянно совершенствуется и требует определенных знаний, которые в том числе помогает закрепить мобильная группа. Она оказывает серьезную помощь в нормализации работы заказчиков. На сегодня в системе зарегистрированы 2,7 тыс. предприятий и учреждений Москвы», — констатировал руководитель департамента.