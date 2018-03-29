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В Госдуме предложили ввести запрет на анонимность в интернете
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В Госдуме предложили ввести запрет на анонимность в интернете 

ИД «Собеседник» 30 минут назад
Депутат от «Справедливой России» заявил, что в современных условиях анонимность в интернете недопустима.
Слова депутата Михаила Емельянова приводит агентство новостей «Москва». Он считает, что Россия является жертвой анонимных пользователей Сети: «Не меньшее возмущение вызывает кампания по дискредитации России в интернете, которая была развернута в последние дни, как будто по команде. Поэтому назрело время вернуться к рассмотрению вопроса о запрете анонимности в интернете».
Парламентарий отметил, что в таких условиях речь об анонимности пользователей в интернете идти не может: «Мы живем в эпоху гибридных войн, слово является не менее опасным оружием, чем обычное вооружение. Мы должны защищать свое информационное пространство. Наивность в этом вопросе очень дорого обходится стране, мы выступаем за то, чтобы анонимность в интернете была запрещена».
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