В Госдуме предложили ввести запрет на анонимность в интернете

Депутат от «Справедливой России» заявил, что в современных условиях анонимность в интернете недопустима.

Слова депутата Михаила Емельянова приводит агентство новостей «Москва» . Он считает, что Россия является жертвой анонимных пользователей Сети: «Не меньшее возмущение вызывает кампания по дискредитации России в интернете, которая была развернута в последние дни, как будто по команде. Поэтому назрело время вернуться к рассмотрению вопроса о запрете анонимности в интернете».

Парламентарий отметил, что в таких условиях речь об анонимности пользователей в интернете идти не может: «Мы живем в эпоху гибридных войн, слово является не менее опасным оружием, чем обычное вооружение. Мы должны защищать свое информационное пространство. Наивность в этом вопросе очень дорого обходится стране, мы выступаем за то, чтобы анонимность в интернете была запрещена».