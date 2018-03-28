Главархитектура Подмосковья запустила собственный Telegram‑канал

В мессенджере Telegram появился канал Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области , где жители региона смогут следить за новостями ведомства, говорится в сообщении пресс-службы областного ведомства.

«Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области запустило официальный канал в мессенджере Telegram. В новом формате будут публиковаться актуальные новости ведомства, значимые события и анонсы мероприятий», — говорится в сообщении.

Новый канал доступен по ссылке https://t.me/glavarch_mo.

Как напоминается в сообщении, официальные аккаунты Главархитектуры Подмосковья есть в Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и Twitter.