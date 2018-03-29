Индия отказала Google развивать сервис Street View

Правительство Индии отклонило поданный в июле 2015 года компанией Google запрос на добавление в приложение Google Street View панорамных фото индийских городов, популярных туристических мест, холмов и рек. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на государственного министра внутренних дел Индии Хансраджа Гангарама Ахира.

«Правительство Индии ответило отказом на запрос компании», — пояснил министр в письменном ответе нижней палате парламента Лок Сабха.

В октябре 2017 года индийские СМИ сообщали, что министерство обороны высказалось против развертывания Street View по соображениям национальной безопасности.

Запущенная в 2007 году технология Google Street View используется в сервисах Google Maps и Google Earth, позволяя просматривать в режиме 360 градусов улицы в разных городах мира.

Технология активно применяется в США Канаде и многих европейских странах. В Индии ее разрешили применить в рамках эксперимента только на строго ограниченном числе локаций, таких как дворец Тадж-Махал, минарет Кутб-Минар, город Варанаси, университет Наланда, Майсурский дворец, храм Брахадисвара и стадион Чиннасвами.

Тадж-Махал на Google Street View

Интернет-гигант через Google Street View хотел охватить большую часть Индии. Теперь эти планы осуществлены не будут. Характерно, что обычные жители страны встречали автомобили с оборудованием Google Street View весьма тепло.