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Индия отказала Google развивать сервис Street View
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Индия отказала Google развивать сервис Street View 

Techdiver 35 минут назад
Фото: Techdiver
Правительство Индии отклонило поданный в июле 2015 года компанией Google запрос на добавление в приложение Google Street View панорамных фото индийских городов, популярных туристических мест, холмов и рек. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на государственного министра внутренних дел Индии Хансраджа Гангарама Ахира.
«Правительство Индии ответило отказом на запрос компании», — пояснил министр в письменном ответе нижней палате парламента Лок Сабха.
В октябре 2017 года индийские СМИ сообщали, что министерство обороны высказалось против развертывания Street View по соображениям национальной безопасности.
Запущенная в 2007 году технология Google Street View используется в сервисах Google Maps и Google Earth, позволяя просматривать в режиме 360 градусов улицы в разных городах мира.
Технология активно применяется в США, Канаде и многих европейских странах. В Индии ее разрешили применить в рамках эксперимента только на строго ограниченном числе локаций, таких как дворец Тадж-Махал, минарет Кутб-Минар, город Варанаси, университет Наланда, Майсурский дворец, храм Брахадисвара и стадион Чиннасвами.
Тадж-Махал на Google Street View
Интернет-гигант через Google Street View хотел охватить большую часть Индии. Теперь эти планы осуществлены не будут. Характерно, что обычные жители страны встречали автомобили с оборудованием Google Street View весьма тепло.
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