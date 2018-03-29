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ФАС разработает законопроект об ответственности ритейлеров за неразмещение информации для поставщиков
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ФАС разработает законопроект об ответственности ритейлеров за неразмещение информации для поставщиков 

Rambler News Service 38 минут назад
ФАС в ближайшее время разместит уведомление о разработке законопроекта, который будет предусматривать ответственность торговых сетей за неразмещение информации для поставщиков в интернете, сообщил заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров в ходе выступления на форуме «Ритейлеры в России».
«Поскольку обязанность существует мы в ближайшее время разместим уведомление о разработке в инициативном порядке поправок с тем…, чтобы внести соответствие в норму закона и ввести ответственность за неразмещение в сети «Интернет» информации», — сказал он.
Кашеваров напомнил, что в декабре 2017 года Верховный суд удовлетворил требования торговой сети, которую ФАС оштрафовала за отсутствие на сайте положенной по закону информации для потенциальных поставщиков.
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