ФАС разработает законопроект об ответственности ритейлеров за неразмещение информации для поставщиков

ФАС в ближайшее время разместит уведомление о разработке законопроекта, который будет предусматривать ответственность торговых сетей за неразмещение информации для поставщиков в интернете, сообщил заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров в ходе выступления на форуме «Ритейлеры в России ».

«Поскольку обязанность существует мы в ближайшее время разместим уведомление о разработке в инициативном порядке поправок с тем…, чтобы внести соответствие в норму закона и ввести ответственность за неразмещение в сети «Интернет» информации», — сказал он.

Кашеваров напомнил, что в декабре 2017 года Верховный суд удовлетворил требования торговой сети, которую ФАС оштрафовала за отсутствие на сайте положенной по закону информации для потенциальных поставщиков.