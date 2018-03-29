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«Доктор Веб» нашел в 45 моделях смартфонов встроенные вирусы
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«Доктор Веб» нашел в 45 моделях смартфонов встроенные вирусы 

РИА Новости 1 час назад
ТОКИО, 29 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Специалисты антивирусной лаборатории компании «Доктор Веб» смогли выявить встроенные уже на этапе производства вирусы в 45 моделях смартфонов, рассказал генеральный директор антивирусной компании Борис Шаров.
"Пользователи сообщили нам о том, что в их телефоне наш антивирус нашел вредоносное программное обеспечение. После проведенного анализа мы поняли, что оно находится в системной области, куда не может попасть никакой вирус извне, а может быть заложен только на этапе производства. Мы провели более детальное исследование и нашли такое вредоносное ПО, заложенное на этапе производства, в 45 моделях телефонов с операционной системой Android. Это несколько моделей Leagoo, Zopo Speed 7 Plus, UHANS A101, Doogee, Umi London, Tesla SP6.2, Haier T51, Cherry Mobile Flare и другие. Телефоны разных производителей, они не на слуху у нас, но очень распространены в мире", — сказал Шаров в интервью РИА Новости.
По данным компании, в результате этого в мире могут пострадать несколько сотен тысяч пользователей этих телефонов.
"Мы выявили очень длинный список серверов, куда это вредоносное ПО с телефонов отправляло данные. Оно может с этих же серверов также скачивать что-то на телефон. То программное обеспечение, которое мы нашли, могло в любой момент притащить любую вредоносную программу, банковскую, шпионскую и так далее. Все телефоны были китайского производства. Жертвами этого вируса могут стать сотни тысяч пользователей этих телефонов в мире", — сказал специалист по кибербезопасности.
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