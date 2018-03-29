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«Почта банк» закупит у Google рекламные услуги на 500 млн руб
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«Почта банк» закупит у Google рекламные услуги на 500 млн руб 

Прайм 2 часа назад
Фото: dp.ru
«Почта банк» заключил договор стоимостью 500 миллионов рублей на размещение рекламно-информационных материалов на ресурсах компании Google, следует из материалов на портале госзакупок.
Договор с ООО «Гугл» заключается на два года. «Объем оказываемых услуг: 10 миллионов кликов. Объем оказываемых услуг может меняться при исполнении договора в зависимости от потребностей ПАО „Почта Банк“», — указывается в материалах.
"Почта Банк" — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и "Почтой России" в 2016 году. Банк развивает региональную сеть на базе отделений «Почты России», работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств. По данным РИА Рейтинг, на 1 февраля «Почта Банк» занимал 35-е место в списке крупнейших российских банков, с активами в 282,4 миллиарда рублей.
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