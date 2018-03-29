«Почта банк» закупит у Google рекламные услуги на 500 млн руб

«Почта банк» заключил договор стоимостью 500 миллионов рублей на размещение рекламно-информационных материалов на ресурсах компании Google , следует из материалов на портале госзакупок.

Договор с ООО «Гугл» заключается на два года. «Объем оказываемых услуг: 10 миллионов кликов. Объем оказываемых услуг может меняться при исполнении договора в зависимости от потребностей ПАО „Почта Банк“», — указывается в материалах.