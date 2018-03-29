Данные тысяч зоофилов утекли в сеть

Злоумышленники похитили данные нескольких тысяч пользователей, зарегистрированных на сайте для зоофилов. Об этом сообщает Motherboard.

Информация о посетителях неназванного сервиса всплывает на нескольких имиджбордах: хакеры публикуют адреса электронной почты, предполагаемые IP-адреса и другие личные данные, связанные с подобной сексуальной практикой. Некоторые скомпрометированные аккаунты содержат имена владельца, хэши его паролей и дату рождения.

По словам исследователя безопасности Троя Ханта, злоумышленники взломали только один из сайтов для зоофилов. Многие из утекших адресов электронной почты принадлежат активным учетным записям сервиса.

«В этих данных есть тысячи реальных адресов электронной почты: трудно будет отрицать что-либо, когда напротив них стоят IP-адреса. Это может быть не только очень неловко, но и чрезвычайно опасно для некоторых людей», — заявил Хант.

Журналисты Motherboard попытались связаться с администрацией сайта и с взломанными пользователями, однако никто не ответил на запрос. По словам сотрудников СМИ, им удалось найти более трех тысяч взломанных учетных записей на просторах имиджбордов.