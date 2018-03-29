Обнаружен новый кейлоггер, маскирующийся под продукт ЛК

Исследователи бостонской ИБ-компании Cybereason обнаружили кампанию по распространению нового кейлоггера Fauxpersky, маскирующегося под антивирусный продукт «Лаборатории Касперского» . Вредонос нельзя назвать сложным или незаметным, однако он является очень эффективным в похищении паролей, отмечают исследователи.

Fauxpersky создан с помощью популярного приложения AutoHotKey, позволяющего пользователям писать небольшие скрипты для автоматизации выполнения задач и компилировать скрипты в исполняемые файлы. В данном случае AutoHotKey использовалось для создания кейлоггера, распространяющегося через USB-накопители и заражающего компьютеры под управлением Windows.