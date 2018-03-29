Ещё
В «Сбербанк Бизнес Онлайн» можно платить по свободным реквизитам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Сбербанк Бизнес Онлайн» можно платить по свободным реквизитам 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
Сбербанк откликнулся на просьбы пользователей мобильного приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» и сделал доступными переводы средств новым контрагентам.
Напомним, ранее в «Сбербанк Бизнес Онлайн» на мобильных устройствах пользователь мог совершить платеж только в адрес тех контрагентов, которые были созданы и подписаны им ранее в веб-версии интернет-банка.
С выходом обновления переводы средств на любые реквизиты стали возможны в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» на смартфонах и планшетах с операционными системами iOS, Windows и Windows 10.
— Интернет-банк для предпринимателей на мобильных устройствах становится ближе и удобнее пользователям. Ранее перевести средства организациям, которых нет в справочнике контрагентов, было невозможно по соображениям безопасности, — объясняет директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» Сбербанка Евгений Колбин. — Благодаря усилению системы безопасности «Сбербанк Бизнес Онлайн» мы смогли пойти навстречу пользователям и снять этот барьер.
По соображениям безопасности на подобные операции (перевод на счета неподтвержденных контрагентов) установлен суточный лимит. Он составляет 50 000 рублей в сутки.
С аудиторией в 250 тысяч активных клиентов мобильное банковское приложение для бизнеса от Сбербанка сохраняет долю до 40% российского рынка. В перечень доступного функционала входят шаблоны платежей, работа с зарплатными реестрами, распознавание всех типов счетов по фото и многое другое.
В прошлом году Сбербанк стал первым в России банком для бизнеса, доступным для всех мобильных платформ, от iOS, Windows и Android до популярных носимых гаджетов — Apple Watch и Android Wear.
В настоящее время средние оценки мобильного приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» в официальных маркетах App Store, Google Play и Windows Store составляют 4,5 из 5.
В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк сервисом «Сбербанк Бизнес Онлайн» пользуются 92 тысячи клиентов.
АиФ: последние новости
Жить с «Ростелекомом» стало намного спокойнее На Едином портале госуслуг одним платежом можно погасить несколько штрафов Сбербанк упростил подключение бизнеса к ОФД
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово57
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»136
В последний раз27
Для россиян предложили ввести новый вид наказания163
Чиновников наказали за банкет в день траура134
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение