В «Сбербанк Бизнес Онлайн» можно платить по свободным реквизитам

Сбербанк откликнулся на просьбы пользователей мобильного приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» и сделал доступными переводы средств новым контрагентам.

Напомним, ранее в «Сбербанк Бизнес Онлайн» на мобильных устройствах пользователь мог совершить платеж только в адрес тех контрагентов, которые были созданы и подписаны им ранее в веб-версии интернет-банка.

С выходом обновления переводы средств на любые реквизиты стали возможны в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» на смартфонах и планшетах с операционными системами iOS, Windows и Windows 10.

— Интернет-банк для предпринимателей на мобильных устройствах становится ближе и удобнее пользователям. Ранее перевести средства организациям, которых нет в справочнике контрагентов, было невозможно по соображениям безопасности, — объясняет директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» Сбербанка Евгений Колбин. — Благодаря усилению системы безопасности «Сбербанк Бизнес Онлайн» мы смогли пойти навстречу пользователям и снять этот барьер.

По соображениям безопасности на подобные операции (перевод на счета неподтвержденных контрагентов) установлен суточный лимит. Он составляет 50 000 рублей в сутки.

С аудиторией в 250 тысяч активных клиентов мобильное банковское приложение для бизнеса от Сбербанка сохраняет долю до 40% российского рынка. В перечень доступного функционала входят шаблоны платежей, работа с зарплатными реестрами, распознавание всех типов счетов по фото и многое другое.

В прошлом году Сбербанк стал первым в России банком для бизнеса, доступным для всех мобильных платформ, от iOS, Windows и Android до популярных носимых гаджетов — Apple Watch и Android Wear.

В настоящее время средние оценки мобильного приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» в официальных маркетах App Store, Google Play и Windows Store составляют 4,5 из 5.

В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк сервисом «Сбербанк Бизнес Онлайн» пользуются 92 тысячи клиентов.