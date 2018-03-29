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В Drupal исправлена критическая уязвимость
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В Drupal исправлена критическая уязвимость 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Разработчики системы управления контентом Drupal исправили критическую уязвимость, позволяющую хакерам перехватывать контроль над сайтом, если у них есть доступ к URL-адресу.
Ранее команда Drupal анонсировала выход данных исправлений, предупредив, что «эксплоиты могут быть разработаны в течение нескольких часов или дней» после раскрытия уязвимости.
Проблема CVE-2018-7600 позволяет злоумышленнику выполнить произвольный код в основном компоненте системы и перехватить контроль над сайтом. Атакующему не нужно регистрироваться или аутентифицироваться на целевом ресурсе, достаточно лишь получить доступ к URL. В сообществе Drupal данная уязвимость получила название Drupalgeddon2.
В настоящее время нет сведений о доступных PoC-кодах или эксплоитах для данной уязвимости, однако различные исследователи безопасности уже начали изучать патч.
По словам команды Drupal, пока не зафиксировано атак, в ходе которых эксплуатировалась данная уязвимость.
Помимо исправлений для двух основных версий Drupal 7. x и 8. x, команда также объявила о выходе патчей для версии 6. x, поддержка которой была прекращена в феврале 2016 года.
Владельцам сайтов, использующих Drupal, рекомендуется немедленно обновиться до Drupal 7.58 или Drupal 8.5.1 в зависимости от версии, с которой они работают.
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