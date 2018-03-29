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Информация о наличии мест на коммерческих парковках появится в приложении «Парковки Москвы»
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Информация о наличии мест на коммерческих парковках появится в приложении «Парковки Москвы» 

Управа района Южное Бутово 1 час назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщил руководитель столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, до конца 2018 года информация о загруженности коммерческих парковок появится в приложении «Парковки Москвы».
На текущий момент приложением «Парковки Москвы» пользуются почти 83% автомобилистов. Мы подумали, что водителю было бы хорошо видеть не только городские парковки, но и прилегающие капитальные, частные — надземные, подземные, а также цены на них. В результате пользователь сможет оценить ситуацию — сколько мест на городской парковке, а сколько на частной, сколько они стоят, и выбрать удобный для себя вариант.
М. Ликсутов отметил, что на первом этапе доработок приложения, водитель будет только видеть места и стоимость всех стоянок, а на втором появится возможность интегрировать эту информацию с оплатой. Тогда можно будет оплачивать все стоянки в городе из одного приложения.
Фото взято: http://photos.wikimapia.org/p/00/04/37/90/25_big.jpg
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