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Google выпустила обновление Android P Developer Preview для Wear OS
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Google выпустила обновление Android P Developer Preview для Wear OS 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Компания Google ранее представила Android P Developer Preview для смартфонов. Однако на этом компания решила не останавливаться. Сегодня речь пойдёт об Android P для Wear OS. Многие могут быть не знакомы с этой операционной системой, речь идёт об Android Wear, который не так давно был переименован в Wear OS.
В Android P Wear OS появилось немного нового. Стоит начать с тёмной темы. Да, она была в системе и ранее, однако теперь темная тема активирована по умолчанию. Сделано это для того, чтобы увеличить автономность часов. В целом само обновление нацелено на улучшение автономности. Так, Google запретила всем приложениям работать в фоновом режиме. На уведомлениях подобное ограничение никак не скажется.
Ещё одним нововведением стал режим глубокого сна. То есть, если пользователь снял устройство с руки и положил часы куда-нибудь, они автоматически перейдут в режим, подобный режиму «в самолёте», когда отключается Bluetooth, Wi-Fi, GPS и мобильный интернет. Также, если часы не подключены по Bluetooth, например, к смартфону, они автоматически отключат Wi-Fi, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.
На этом все нововведения заканчиваются. Странно, но Google пока не очень активно работает над обновлением Wear OS, хотя стоит отметить, что вектор развития выбран правильный, поэтому ждём новых превью-версий обновления, в которых наверняка появится что-нибудь новое.
Установить обновление пока могут лишь обладатели двух смарт-часов: Huawei Watch 2 и Watch 2 Classic. Скачать прошивку можно по этой ссылке.
По материалам androidauthority
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