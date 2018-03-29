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Google добавила смарт-часам возможности Android P
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Google добавила смарт-часам возможности Android P 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Android Insider
Компания Google выпустила превью для разработчиков своей платформы для смарт-часов Wear OS, ранее известной как Android Wear. Обновление приносит возможности Android P на носимую электронику.
Новая версия Wear OS доступна для смарт-часов Huawei Watch 2 Bluetooth, как для модели Sport, так и Classic. Одной из самых заметных новшеств стала тёмная тема, она теперь используется по умолчанию. Она предусматривает отображение белого текста на тёмном или чёрном фоне.
Также в Google основательно поработали над продолжительностью автономной работы часов. Так, приложения больше не смогут работать в фоновом режиме, если только смарт-часы не стоят на зарядке. Более того, когда пользователь снимает часы, они, практически будут переходить в самолётный режим, отключая все радио-подключения, включая Wi-Fi, Bluetooth и сотовую связь. Правда, такой режим включается не сразу, а после «продолжительного» периода вне рук пользователя. Wi-Fi не будет включаться автоматически, когда часы рвётся Bluetooth-соединение со смартфоном. Исключением являются приложения с высокими запросами к трафику и период, когда часы заряжаются.
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