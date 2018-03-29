Тим Кук: мы никогда не относились к нашим пользователям как к «товару»

Глава Apple Тим Кук уверен, что его компания никогда бы не оказалась в такой ситуации, как у социальной сети Facebook, где произошла утечка личных данных миллионов пользователей. Об этом генеральный директор сообщил в интервью телеканалу MSNBC.

Когда Кука спросили, что бы он сделал на месте главы Facebook Марка Цукерберга , он заявил, что никогда бы не оказался в такой ситуации. По словам главы Apple, его компания никогда не собирает личные данные своих пользователей для использования в коммерческих целях.

«Если бы мы относились к нашим пользователям как к «товару», могли бы заработать огромное количество денег. Но было принято решение никогда этого не делать», — говорит Тим Кук.

Напомним, ранее британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 миллионов пользователей Facebook — с их помощью компания разработала алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

В истории Apple не было таких крупных утечек пользовательских данных. В большинстве случаев информация оказывалась в руках хакеров либо из-за ненадежного пароля и отсутствия двухэтапной аутентификации, либо из-за фишинговых писем.