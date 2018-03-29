Приложение расскажет московским автомобилистам о загруженности парковок

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . Мобильное приложение «Парковки Москвы» будет предоставлять информацию о загруженности прилегающих капитальных и частных парковок, а также о ценах на них, сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов

Он пояснил, что сейчас эта функция проходит тестирование и доработку, запустить обновление планируется до конца года.

"Сегодня приложением «Парковки Москвы» пользуются почти 83% автовладельцев. Мы подумали, что водителю было бы хорошо видеть не только городские парковки, но и прилегающие капитальные, частные — надземные, подземные, а также цены на них. В результате пользователь сможет проще оценить ситуацию — сколько мест на городской парковке, а сколько на частной и сколько они стоят — и выбрать удобный для себя вариант", — сказал Ликсутов.

На первом этапе доработок приложения водитель будет только видеть места и стоимость всех стоянок, а на втором появится возможность интегрировать эту информацию с оплатой. Тогда можно будет оплачивать все стоянки в городе из одного приложения.

"Сейчас мы уже тестируем новые функции приложения, устраняем ошибки и прочие недочеты. В будущем сервис будет постоянно пополняться — по мере строительства новых городских парковок или интеграции коммерческих паркингов, скажем, в торговых центрах", — заключил вице-мэр.