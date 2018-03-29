Acer готовит ноутбук Predator Helios 500 с процессором Core i9-8950HK

Польский сайт Mobimaniak опубликовал информацию о 17,3-дюймовом игровом ноутбуке Acer Predator Helios 500, который получил шестиядерный процессор Core i9-8950HK. Кроме того, в конфигурацию мобильного компьютера вошла графическая карта GeForce GTX 1070, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель M.2 объёмом 256 ГБ.

Acer Predator Helios 500 оснащён дисплеем IPS с разрешением Full HD, который поддерживает технологию синхронизации изображения NVIDIA G-Sync и частоту обновления 144 Гц. Если верить источнику, такая версия ноутбука будет стоить около 3500 долларов. Впрочем, производитель предложит и более доступную модель Acer Predator Helios 500 с процессором Core i7-8750H, которую можно будет купить за 2630 долларов.