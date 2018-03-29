Ещё
«Ростелеком» запустил услугу клиентских рассылок для мобильной связи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Ростелеком» запустил услугу клиентских рассылок для мобильной связи 

АиФ — Алтай 23 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
«Ростелеком» запустил новую услугу «SMS Реклама» для клиентов мобильной связи сегментов B2B и B2G. Услуга сделана «под ключ»: подключай сервис и сразу начинай им пользоваться без дополнительного оборудования и программного обеспечения. SMS-рассылки оперативно, эффективно и экономично обеспечивают взаимодействие с клиентской базой или с сотрудниками организаций.
Сервис предоставляет возможность бизнесу самостоятельно и быстро организовывать информационные SMS-рассылки с помощью удобного web-интерфейса sms.rt.ru, который доступен из любой точки мира с наличием доступа в интернет. Контакт с помощью настроенных параметров SMS-рассылок в разы дешевле использования других рекламных инструментов.
«Услугу можно кастомизировать под интересы бизнеса самого разного масштаба и клиентской базой любого размера. Например, с помощью нашего сервиса организовывает информирование отделение Пенсионного фонда России по Тверской области», — отметил директор проектного офиса услуг мобильной связи «Ростелекома» Алексей Чернецов.
Начать пользоваться услугой «SMS Реклама» очень просто. Подключить услугу можно в «Личном кабинете» корпоративного клиента, написав на e-mail 1880@rt.ru или с помощью USSD-команды *109# на действующем номере мобильной связи «Ростелеком».
АиФ — Алтай: последние новости
В МЧС дали предварительный прогноз по паводку в Алтайском крае Жительница села Краснощёково рассказывает о паводковой ситуации в сёлах В Барнауле пройдет серия траурных акций в память о погибших в ТЦ Кемерова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в Кемерово возросло151
Россия приготовила ответ США225
Блогер Варламов задержан в Москве191
Азербайджан забраковал российское оружие352
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово421
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
03:03
Бондарчук решил судиться со «Смешариками»
Шоу-бизнес
01:30
Экс-жена Джигарханяна потерпела новое поражение
Шоу-бизнес
12:27
Варнава заговорила о трагедии после пожара в Кемерове
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение