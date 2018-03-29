«Ростелеком» запустил услугу клиентских рассылок для мобильной связи

«Ростелеком» запустил новую услугу «SMS Реклама» для клиентов мобильной связи сегментов B2B и B2G. Услуга сделана «под ключ»: подключай сервис и сразу начинай им пользоваться без дополнительного оборудования и программного обеспечения. SMS-рассылки оперативно, эффективно и экономично обеспечивают взаимодействие с клиентской базой или с сотрудниками организаций.

Сервис предоставляет возможность бизнесу самостоятельно и быстро организовывать информационные SMS-рассылки с помощью удобного web-интерфейса sms.rt.ru, который доступен из любой точки мира с наличием доступа в интернет. Контакт с помощью настроенных параметров SMS-рассылок в разы дешевле использования других рекламных инструментов.

«Услугу можно кастомизировать под интересы бизнеса самого разного масштаба и клиентской базой любого размера. Например, с помощью нашего сервиса организовывает информирование отделение Пенсионного фонда России по Тверской области », — отметил директор проектного офиса услуг мобильной связи «Ростелекома» Алексей Чернецов.

Начать пользоваться услугой «SMS Реклама» очень просто. Подключить услугу можно в «Личном кабинете» корпоративного клиента, написав на e-mail 1880@rt.ru или с помощью USSD-команды *109# на действующем номере мобильной связи «Ростелеком».