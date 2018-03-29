Вышли watchOS 4.3, tvOS 11.3. Что нового?

Что нового?Следом за iOS 11.3 в компании решили выпустить и остальные прошивки для своих устройств.

В watchOS 4.3 купертиновцы:

Добавили громкостью и воспроизведением на HomePod с Apple Watch

Вернули возможность управлять музыкой на iPhone

Теперь циферблат Siri показывает прогресс в направлении закрытия циклов активности

Решили проблему, когда достижения были неправильно присвоены некоторым пользователям

Исправили проблему, когда команды Siri, управляющие музыкой, не работали на некоторых аудиоустройствах

Обновление для Apple TV не содержит в себе каких-либо значительных изменений. Оно сосредоточено на исправлении ошибок и повышении стабильности.

Обновления уже доступны для загрузки «по воздуху».