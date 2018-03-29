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В Apple Watch скоро появится новый циферблат
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В Apple Watch скоро появится новый циферблат 

iPhones.ru 45 минут назад
Фото: iPhones.ru
В Apple Watch скоро появится новый циферблатВспоминается на днях вышедшая статья Николая Грицаенко, в которой он негодовал от малого количества циферблатов для Apple Watch. Кажется, скоро ситуация изменится. В коде iOS 11.3 для iPad 2018 было найдено упоминание нового циферблата для смарт-часов в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Соответствующие строки были найдены внутри пакета доступа, типа компонента, который обеспечивает аудиосопровождение функций iOS для пользователей с нарушениями зрения. Предполагается, что этот пакет используется в приложении Watch.
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