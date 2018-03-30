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Смарт-часы Apple Watch получили вертикальный ночной режим и возможность управлять музыкой на iPhone
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Смарт-часы Apple Watch получили вертикальный ночной режим и возможность управлять музыкой на iPhone 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Компания Apple выпустила финальную версию обновления программной платформы watchOS 4.3 для смарт-часов Apple Watch. Это третий крупный апдейт для watchOS 4, он стал доступен спустя более трёх месяцев после релиза watchOS 4.2, добавившего функцию Apple Pay Cash для перевода денег между пользователями напрямую.
Обновление watchOS 4.3 доступно для загрузки через приложение Apple Watch на iPhone. Для установки потребуется, чтобы часы были заряжены на 50%, находились на заряднике и на расстоянии, подходящем для подключения к iPhone.
watchOS 4.3 приносит поддержку портретного отображения в ночном режиме. Ночной режим предусматривает возможность использовать Apple Watch в качестве будильника, когда те заряжаются ночью. Ранее они для этого должны были лежать на боку, а теперь их можно поставить вертикально. При использовании ночного режима часы Apple Watch отображают время и дату, а также оставшийся уровень заряда. Если настроен будильник, он также отображается на циферблате часов.
Начиная с watchOS 4 в приложении Музыки можно было управлять воспроизведением только на самих часах. Апдейт watchOS 4.3 восстановил возможность выбора треков и управления музыкой на iPhone со смарт-часов. Также появилась возможность регулировки громкости и воспроизведения воспроизведением на смарт-колонке HomePod.
Кроме того, циферблат Siri показывает прогресс по достижению целей по активности, решена проблема с некорректным присвоением достижений пользователям, а также проблема с некорректным исполнением музыкальных команд Siri.
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