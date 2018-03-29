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В приложении «Парковки Москвы» появится информация о загруженности коммерческих стоянок
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В приложении «Парковки Москвы» появится информация о загруженности коммерческих стоянок 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Пользователи мобильного приложения «Парковки Москвы» смогут узнать о загруженности коммерческих парковок столицы и действующих на них ценах, сообщил РИАМО в четверг заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, мобильное приложение «Парковки Москвы» будет давать информацию о загруженности капитальных и частных парковок, а также о ценах на них. Сейчас эта функция проходит тестирование и доработку. Планируется, что обновление станет доступно автомобилистам до конца 2018 года.
«Сегодня приложением «Парковки Москвы» пользуются почти 83% автовладельцев. Мы подумали, что водителю было бы хорошо видеть не только городские парковки, но и прилегающие капитальные, частные — надземные, подземные, а также цены на них. В результате пользователь сможет проще оценить ситуацию — сколько мест на городской парковке, а сколько на частной и сколько они стоят — и выбрать удобный для себя вариант», — сказал Ликсутов.
Он уточнил, что на первом этапе доработки приложения водитель будет только видеть места и стоимость всех стоянок, а на втором этапе появится возможность интегрировать эту информацию с оплатой. Тогда можно будет оплачивать все стоянки в городе из одного приложения.
«Сейчас мы уже тестируем новые функции приложения, устраняем ошибки и прочие недочеты. В будущем сервис будет постоянно пополняться — по мере строительства новых городских парковок или интеграции коммерческих паркингов, скажем, в торговых центрах», — пояснил Ликсутов.
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