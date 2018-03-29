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Омичи смогут пополнять проездной с мобильного телефона
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Омичи смогут пополнять проездной с мобильного телефона 

АиФ-Омск 24 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Новый способ пополнения транспортных карт стал доступен для омичей, у которых подключена услуга «Мобильный банк» от Сбербанка. Чтобы пополнить баланс проездного необходимо отправить смс на номер 900.
«В тексте указать через пробелы: слово Омка, девятизначный номер транспортной карты, сумму для оплаты. Затем на телефон поступит код для подтверждения операции. После подтверждения оплаты с банковской карты спишется указанное количество средств, при этом комиссия с пользователя не взимается», — поясняют в пресс-службе горадминистрации.
Отметим, что средства будут зачислены на транспортную карту в течение трёх дней. Минимальная сумма платежа — 50 рублей.
Подробная инструкция пользователя размещена на сайте www.etk55.ru. Дополнительная информация предоставляется по телефону 21-13-48.
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