Омичи смогут пополнять проездной с мобильного телефона

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новый способ пополнения транспортных карт стал доступен для омичей, у которых подключена услуга «Мобильный банк» от Сбербанка . Чтобы пополнить баланс проездного необходимо отправить смс на номер 900.

«В тексте указать через пробелы: слово Омка, девятизначный номер транспортной карты, сумму для оплаты. Затем на телефон поступит код для подтверждения операции. После подтверждения оплаты с банковской карты спишется указанное количество средств, при этом комиссия с пользователя не взимается», — поясняют в пресс-службе горадминистрации.

Отметим, что средства будут зачислены на транспортную карту в течение трёх дней. Минимальная сумма платежа — 50 рублей.

Подробная инструкция пользователя размещена на сайте www.etk55.ru. Дополнительная информация предоставляется по телефону 21-13-48.