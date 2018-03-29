Кибервирус WannaCry заразил системы Boeing 

Центр кибербезопасности компании-производителя авиационной, космической и военной техники заявил, что вирус WannaCry затронул ряд систем, но подчеркнул, что производства и поставок проблема не коснулась, пишет «РИА Новости». Напомним, вирус WannaCry распространился по миру в прошлом году, затронув несколько сотен тысяч пользователей в 150 странах. Он заражал административные компьютеры из-за того, что персонал был слабо информирован о способах киберзащиты, и снимал деньги с корпоративных счетов. Атаку связывают с северокорейскими хакерами.