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Глава Apple рассказал о защите компанией личных данных пользователей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Глава Apple рассказал о защите компанией личных данных пользователей 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишет портал iz.ru, Кук подчеркнул, что один из главных приоритетов компании Apple — безопасность личных данных пользователей. Также он напомнил, что компания никогда не собирает личные данные в коммерческих целях.
На вопрос о том, как бы он поступил, оказавшись на месте Цукерберга, Кук заявил о том, что он бы «не оказался в такой ситуации».
Этот вопрос был задан Куку в совместном интервью телеканала MSNBC и сетевого издания Recode.
«ФедералПресс» напоминает, ранее «Фейсбук» заподозрили в сливе данных 50 миллионов пользователей.
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