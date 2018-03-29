Глава Apple рассказал о защите компанией личных данных пользователей

Как пишет портал iz.ru, Кук подчеркнул, что один из главных приоритетов компании Apple — безопасность личных данных пользователей. Также он напомнил, что компания никогда не собирает личные данные в коммерческих целях.

На вопрос о том, как бы он поступил, оказавшись на месте Цукерберга, Кук заявил о том, что он бы «не оказался в такой ситуации».

Этот вопрос был задан Куку в совместном интервью телеканала MSNBC и сетевого издания Recode.