Власти проработают идею о наказании за фейки в Сети

Госдума конкретизирует идею о наказании за фейки в Сети

Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова считает, что депутатам необходимо обсудить и конкретизировать инициативу о наказании за распространение ложной информации в интернете, сообщило ИА Nation News.

По мнению Мукабеновой, в случае разработки соответствующего закона он не должен ограничивать свободу слова пользователей Сети, пишет агентство.

Речь идет об инициативе пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Они предложили подготовить законопроект, предполагающий наказание за распространение ложной информации в интернете.

Необходимость такого документа показали трагические события в Кемерово , при освещении которых ряд блогеров распространили массу недостоверных новостей.

Заводской районный суд Кемерова арестовал пятерых фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Это генеральный и технический директора ТЦ, охранник и два сотрудника компании, отвечавшей за пожарную безопасность. Все они отрицают вину.