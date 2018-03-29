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Власти проработают идею о наказании за фейки в Сети
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Госдума конкретизирует идею о наказании за фейки в Сети 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: ТАСС
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова считает, что депутатам необходимо обсудить и конкретизировать инициативу о наказании за распространение ложной информации в интернете, сообщило ИА Nation News.
По мнению Мукабеновой, в случае разработки соответствующего закона он не должен ограничивать свободу слова пользователей Сети, пишет агентство.
Речь идет об инициативе пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Они предложили подготовить законопроект, предполагающий наказание за распространение ложной информации в интернете.
Необходимость такого документа показали трагические события в Кемерово, при освещении которых ряд блогеров распространили массу недостоверных новостей.
Заводской районный суд Кемерова арестовал пятерых фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Это генеральный и технический директора ТЦ, охранник и два сотрудника компании, отвечавшей за пожарную безопасность. Все они отрицают вину.
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