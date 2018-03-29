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Вирус WannaCry атаковал Boeing
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СМИ: вирус WannaCry атаковал Boeing 

ТАСС 49 минут назад
Фото: © AP Photo/Reed Saxon
Системы авиастроительной корпорации Boeing в среду подверглись кибератаке с применением вируса WannaCry. Об этом сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на представителя главного инженера отделения коммерческих самолетов Boeing Майка ВандерВела.
"Он [вирус], подобно метастазам, стремительно распространяется за пределы [предприятия в] Норт-Чарльстоне. Я только что слышал, как, возможно, заглох конвейер по сборке узлов 777", — предупредил главный инженер. Он не исключил, что WannaCry может добраться "до программного обеспечения бортовых" компьютеров собираемых самолетов.
Позднее Boeing заявил, что первоначальные опасения были преувеличены. "Ряд сообщений о нарушениях, связанных с вредоносной программой, преувеличены и не являются точными. Наш центр операций обеспечения кибербезопасности выявил ограниченное по масштабу вторжение вредоносной программы, затронувшей незначительное количество наших систем", — подчеркнула корпорация в своем Twitter.
"Нами были проведены восстановительные мероприятия, проблема не затронула производство и поставку [товара заказчику]", — заверила Boeing.
Вирус-шифровальщик WannaCry атаковал компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах 12 мая прошлого года. Он блокировал компьютеры и требовал перечисления денег за восстановление доступа. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием WannaCry, причем наибольшее число атак было зафиксировано в России.
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