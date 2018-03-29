Вирус WannaCry атаковал Boeing

"Нами были проведены восстановительные мероприятия, проблема не затронула производство и поставку [товара заказчику]", — заверила Boeing.

Позднее Boeing заявил, что первоначальные опасения были преувеличены. "Ряд сообщений о нарушениях, связанных с вредоносной программой, преувеличены и не являются точными. Наш центр операций обеспечения кибербезопасности выявил ограниченное по масштабу вторжение вредоносной программы, затронувшей незначительное количество наших систем", — подчеркнула корпорация в своем Twitter.