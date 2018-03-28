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Google заплатит за привлечение новых пользователей Google Pay
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Google заплатит за привлечение новых пользователей Google Pay 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Google готова заплатить своим пользователям за помощь в популяризации платежного сервиса Google Pay. Об этом говорится в официальном блоге компании. За каждого приглашенного человека последует вознаграждение в виде купона номиналом в 500 рублей, который можно потратить на шопинг в онлайн-гипермаркете Ozon.ru.
Принять участие в акции смогут совершеннолетние владельцы устройств под управлением Android начиная с версии 4.4 KitKat с поддержкой NFC. Приглашение новых людей осуществляется путем пересылки им реферального кода, который предоставляется действующим пользователям в электронном письме от Google.
Получатель кода должен отвечать тем же требованиям, которые предъявляются к отправителю. Единственное исключение состоит в том, что получатель не должен являться действующим пользователем сервиса Google Pay. Чтобы система подтвердила факт приглашения, необходимо в течение месяца совершить квалифицирующий платеж.
Интересно, что пользователям Google Pay из других стран поисковый гигант предлагает купоны на шопинг не в стороннем, а в фирменном онлайн-магазине. Кроме того, участникам акции из стран Северной Америки и Европы дозволено пригласить до 10 человек включительно, тогда как в России это число ограничено пятью.
Ознакомиться со всеми условиями акции можно в соответствующем разделе на официальном сайте компании. Приглашаем вас обсудить новую инициативу Google в нашем Telegram-чате.
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