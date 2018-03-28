Приложения для фитнеса — ежедневной утренней зарядки

CHIP уже писал о лучших приложениях для любителей бега и тренировок, превращающих смартфон в аналог фитнес-трекера. Однако, не все мы активные спортсмены — у кого-то есть время только на короткую утреннюю зарядку. Мы собрали еще один список приложений, которые помогут зарядиться энергией с утра.

Для ленивых: Wakeout

Платформа: iOS Цена: базовая версия — бесплатно, дополнительный контент — от 499 р.

Полушуточное приложение, позволяющее заниматься зарядкой, не вставая с постели. Отличный выбор, если вы тяжело просыпаетесь по утрам, принципиально не любите спорт или просто «сова». «Лучше, чем кофе», — утверждают разработчики. В приложение заложено более 200 различных упражений, которые можно выполнять в буквальном смысле не вылезая из теплой кровати. В качестве спортивных снарядов авторы всерьез предлагают использовать подушку и одеяло.

В одну утреннюю тренировку входит всего три упражнения, которые приложение выбирает случайным образом. Для каждого упражнения показывается картинка с изображением движения и отсчитывается время, отведенное на выполнение.

К сожалению, Wakeout доступен только для платформы iOS. Аналоги для Android, различные «зарядки для ленивых», являются «обманками». Еще одна проблема — отсутствие русской локализации. Однако, какова идея! Wakeout — AppStore

Для энергичных: Seven

Платформа: iOS, Android

Цена: базовая версия — бесплатно, дополнительный контент — от 399 р.

Знаменитая «зарядка-семиминутка», разработанная Американским колледжем спортивной медицины и популяризованная газетой The New York Times . Суть в следующем: ученые установили, что 7 минут интенсивной нагрузки в день эквивалентны одной длительной тренировке в зале. Если вы по утрам бодро спрыгиваете с кровати в полной боеготовности, это приложение для вас. Приложение предлагает ежеутренний комплекс из двенадцати активных упражнений, для выполнения которых понадобятся 7 минут свободного времени, ваше тело, стул и стена. И очень, очень много энергии. Суть всей зарядки — интенсивность нагрузки.

Приложение демонстрирует анимированные ролики выполняемых движений с озвучкой, отсчитывает время выполнения и отдыха. Имеется возможность настройки уведомлений о необходимости сделать зарядку.

Для ежедневных занятий предлагаются программы тренировок разной длительности, в частности, массовый марафон «7 месяцев по 7 минут». Основная тренировочная программа бесплатна, но можно докупать дополнительные (на пресс, кардио и другие).

В приложении есть система наград и поощрений, а также возможность следить за успехами других пользователей, чтобы мотивировать себя. Seven — App Store

Для самостоятельных: Разминка

Платформа: Android

Цена: бесплатно, дополнительный контент и отключение рекламы — 189 р. «Разминка» — продукт отечественного производителя, позволяющий самостоятельно составлять для себя программы утренней зарядки из набора рекомендованных упражнений. Если вы сами себе тренер, приложение вам пригодится. Бесплатная версия приложения предлагает две готовых программы зарядки для начинающих, а также возможность создать собственную тренировку из набора упражнений.

Все упражнения сопровождаются анимированными роликами, озвучкой, отсчетом времени выполнения и пауз.

Есть возможность отслеживать прогресс выполнения тренировочной программы (в том числе собственной), вести календарь тренировок, а также анализировать статистику и результаты.

Приложение доступно только для Android, версии для iOS не предусмотрено. Однако, идея тоже неплоха. Разминка — Google Play Для самых маленьких: BeStronger Morning Exercises

Платформа: iOS, Android

Цена: бесплатно с рекламой Приложение «Утренняя зарядка для детей» — простой визуальный тренер для всей семьи. Если вы хотите приучить ребенка делать зарядку, можете установить приложение, включить музыку и заниматься вместе. Лучшая мотивация — личный пример! В приложении нет ничего лишнего (если не считать выскакивающей в конце рекламы): только милый флеш-ролик, изображающий выполнение упражнений.

Приложение не считает секунды на выполнение, а предлагает повторять за собой. Выполненные упражнения отмечаются звездочками, как этапы в игре.

Минус приложения — отсутствие пауз между упражнениями, что может быть немного утомительно. Плюс — короткое время на выполнение всего комплекса: всего 5 минут. Morning Exercises — AppStore

Morning Exercises — Google Play Делаете зарядку по утрам? Да Нет Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Смартфон как фитнес-трекер: лучшие приложения для бега и тренировок

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