В Орле появился новый сервис вызова такси

Городской информационный сервис 2ГИС запустили новую опцию. Теперь пользователи могут самостоятельно построить маршрут при поездке на такси и сравнить цены различных служб такси.

Заказать такси можно в приложении «2ГИС», которое доступно на Android и iOS. Построив маршрут, пользователю предлагается выбрать из нескольких компаний оптимальную цену за поездку. В настоящее время можно вызвать машину в Gett и такси Maxim.

Сервис покажет несколько вариантов и их стоимость, время ожидания автомобиля и сколько времени займет поездка. Построив маршрут, пользователю предлагается выбрать из нескольких компаний оптимальную цену за поездку.

Построить маршрут, сравнить цены и время ожидания можно по ссылке https://2gis.ru/orel.