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В Орле появился новый сервис вызова такси
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В Орле появился новый сервис вызова такси 

РИА 57 37 минут назад
Фото: РИА 57
Городской информационный сервис 2ГИС запустили новую опцию. Теперь пользователи могут самостоятельно построить маршрут при поездке на такси и сравнить цены различных служб такси.
Заказать такси можно в приложении «2ГИС», которое доступно на Android и iOS. Построив маршрут, пользователю предлагается выбрать из нескольких компаний оптимальную цену за поездку. В настоящее время можно вызвать машину в Gett и такси Maxim.
Сервис покажет несколько вариантов и их стоимость, время ожидания автомобиля и сколько времени займет поездка. Построив маршрут, пользователю предлагается выбрать из нескольких компаний оптимальную цену за поездку.
Построить маршрут, сравнить цены и время ожидания можно по ссылке https://2gis.ru/orel.
Сообщение В Орле появился новый сервис вызова такси появились сначала на РИА 57.
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