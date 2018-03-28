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Павел Дуров рассказал о 700 тысячах новых регистраций в Telegram в день
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Павел Дуров рассказал о 700 тысячах новых регистраций в Telegram в день 

RB.ru 51 минуту назад
«На этой неделе в Telegram ежедневно регистрируются 700 тысяч новых пользователей. Рост аудитории за год превысил год к году 70% на большинстве рынков», — отметил Дуров в своем Telegram-канале.
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