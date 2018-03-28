Это что за покемон: появился Shazam для животных, растений и птиц

Участники сообщества любителей природы iNaturalist создали приложение для iOS под названием Seek (то есть «Поиск»), которое опознает животных, птиц и растения по фотографиям. В этом помогает искусственный интеллект, нейронная сеть и данные, собранные для iNaturalist во время наблюдений за дикой природой.

Источник: My Modern Met Пользователю предоставляют списки насекомых, растений и животных, которых чаще всего регистрируют в его районе. Когда он загружает новое фото, искусственный интеллект анализирует изображение и ищет схожесть с уже существующими.

Определив вид растения, животного или насекомого, приложение добавляет его в коллекцию пользователя и показывает ему справку из «Википедии».

Открывая в приложении новые виды, пользователи зарабатывают бейджи.

Сейчас в базе около 30 тысяч видов растений, птиц и животных, и их число будет расти. Сооснователь сайта iNaturalist Скотт Лоари объяснил: «Единственный способ улучшить наше моделирование видов — получать больше данных, а для этого нам нужно, чтобы больше людей делали снимки на природе».