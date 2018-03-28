Ещё
Это что за покемон: появился Shazam для животных, растений и птиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Это что за покемон: появился Shazam для животных, растений и птиц 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Участники сообщества любителей природы iNaturalist создали приложение для iOS под названием Seek (то есть «Поиск»), которое опознает животных, птиц и растения по фотографиям. В этом помогает искусственный интеллект, нейронная сеть и данные, собранные для iNaturalist во время наблюдений за дикой природой.
Источник: My Modern Met  Пользователю предоставляют списки насекомых, растений и животных, которых чаще всего регистрируют в его районе. Когда он загружает новое фото, искусственный интеллект анализирует изображение и ищет схожесть с уже существующими.
Определив вид растения, животного или насекомого, приложение добавляет его в коллекцию пользователя и показывает ему справку из «Википедии».
Открывая в приложении новые виды, пользователи зарабатывают бейджи.
Сейчас в базе около 30 тысяч видов растений, птиц и животных, и их число будет расти. Сооснователь сайта iNaturalist Скотт Лоари объяснил: «Единственный способ улучшить наше моделирование видов — получать больше данных, а для этого нам нужно, чтобы больше людей делали снимки на природе».
Bigpicture.ru: последние новости
«Скандинавская богиня»: шведская модель завоевала сердца миллионов мужчин метровыми ногами Слухи и правда про гибель Гагарина Препарировать лягушек и делать домашнее задание в виртуальной реальности: что умеет новый iPad для школьников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово190
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке345
Великобритания придумала наказание для России96
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине142
В Коломне начались задержания протестующих79
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение