Ещё
Пользователь наглядно показал жизнь и смерть популярных соцсетей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пользователь наглядно показал жизнь и смерть популярных соцсетей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь под ником hnerixh опубликовал график популярности самых известных в мире соцсетей, основанный на количестве запросов в поисковике Google. Об этом он рассказал на имиджборде Reddit.
Для составления диаграммы hnerixh использовал сервис Google Trends, который показывает динамику популярности определенного термина по отношению к общему объему поисковых запросов во всем мире. Судя по всему, пользователь по очереди пробил названия всех интересующих социальных сетей, а затем совместил результаты на общем графике.
Если верить изображению, пик популярности Facebook пришелся на конец 2012 года: тогда разработка Марка Цукерберга набрала около 100 баллов в системе Google Trends — высший уровень популярности. Однако к марту 2018 года интерес пользователей упал всего до 30 единиц.
Похожая ситуация произошла с Twitter: чаще всего пользователи искали сервис микроблогов в начале 2013 года. Тогда по шкале популярности он на несколько баллов отставал от Facebook, однако в марте 2018 года Twitter обогнал конкурента по поисковым запросам (47 баллов).
Судя по графику, лучше всего дела идут у мессенджера WhatsApp, который c 2010 года уверенно продолжает расти, занимая лидирующее место в диаграмме из Google Trends. Аутсайдером же стала соцсеть MySpace: ее рейтинг составил 0 баллов.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово166
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке335
Великобритания придумала наказание для России85
Захарова плачет третий день152
Новый арест по следам трагедии в Кемерово52
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение