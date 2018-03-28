Пользователь наглядно показал жизнь и смерть популярных соцсетей

Пользователь под ником hnerixh опубликовал график популярности самых известных в мире соцсетей, основанный на количестве запросов в поисковике Google . Об этом он рассказал на имиджборде Reddit.

Для составления диаграммы hnerixh использовал сервис Google Trends, который показывает динамику популярности определенного термина по отношению к общему объему поисковых запросов во всем мире. Судя по всему, пользователь по очереди пробил названия всех интересующих социальных сетей, а затем совместил результаты на общем графике.

Если верить изображению, пик популярности Facebook пришелся на конец 2012 года: тогда разработка Марка Цукерберга набрала около 100 баллов в системе Google Trends — высший уровень популярности. Однако к марту 2018 года интерес пользователей упал всего до 30 единиц.

Похожая ситуация произошла с Twitter: чаще всего пользователи искали сервис микроблогов в начале 2013 года. Тогда по шкале популярности он на несколько баллов отставал от Facebook, однако в марте 2018 года Twitter обогнал конкурента по поисковым запросам (47 баллов).

Судя по графику, лучше всего дела идут у мессенджера WhatsApp, который c 2010 года уверенно продолжает расти, занимая лидирующее место в диаграмме из Google Trends. Аутсайдером же стала соцсеть MySpace: ее рейтинг составил 0 баллов.