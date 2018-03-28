В России открылся предзаказ нового iPad 2018

России открылся предзаказ нового iPad 2018Пока что Apple начала официально продавать 9,7-дюймовые iPad 2018 только в США . На официальном сайте Apple в России покупка пока невозможна.

Зато у официальных реселлеров уже открылся предварительный заказ. Вот список цен:

Wi-Fi iPad 2018 32 Gb — 24 990 руб.

iPad 2018 128 Gb — 31 990 руб.

Wi-Fi+Cellular

iPad 2018 32 Gb — 34 990 руб.

iPad 2018 128 Gb — 41 990 руб.

Планшеты доступны для предзаказа в трёх цветах: серебристый, «серый космос» и золотой. О ближайшей дате доставки не уточняется — «как только появятся, так сразу и привезём».