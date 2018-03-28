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В России открылся предзаказ нового iPad 2018
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В России открылся предзаказ нового iPad 2018 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
В России открылся предзаказ нового iPad 2018Пока что Apple начала официально продавать 9,7-дюймовые iPad 2018 только в США. На официальном сайте Apple в России покупка пока невозможна.
Зато у официальных реселлеров уже открылся предварительный заказ. Вот список цен:
Wi-Fi  iPad 2018 32 Gb — 24 990 руб.
iPad 2018 128 Gb — 31 990 руб.
Wi-Fi+Cellular
iPad 2018 32 Gb — 34 990 руб.
iPad 2018 128 Gb — 41 990 руб.
Планшеты доступны для предзаказа в трёх цветах: серебристый, «серый космос» и золотой. О ближайшей дате доставки не уточняется — «как только появятся, так сразу и привезём».
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