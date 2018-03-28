«Фейсбук» разрешит пользователям удалить всю собранную о них информацию

Представители социальной сети Facebook в ближайшее время разрешат пользователям выборочно удалять из базы проекта информацию о своих комментариях, истории поиска, лайках и другие личные сведения. Такое решение было принято после скандала об утечке данных более 50 миллионов пользователей соцсети, сообщается в официальном блоге «Фейсбука».

Компания обещает сделать обновление, в результате чего можно будет не только скачать всю личную информацию, которая хранит соцсеть, но и выборочно удалить из нее любые персональные данные.

Кроме того, «Фейсбук» обновит правила для пользователей, где пропишет, какую именно информацию о людях собирает соцсеть, и каким образом ее использует.

В Сети продолжается массовая акция по бойкоту «Фейсбука». Она началась после того, как 16 марта стало известно, что фирма Cambridge Analytica выкрала из базы соцсети данные 50 миллионов человек. Рядовые пользователи эту информацию не видят. Соцсеть подробно фиксировала все действия, которые совершали зарегистрированные в ней люди.