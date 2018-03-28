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Эксперты ожидают рост активности хакеров в преддверии ЧМ-2018
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Эксперты ожидают рост активности хакеров в преддверии ЧМ-2018 

SecurityLab.ru 1 час назад
Специалисты компании Group-IB прогнозируют рост хакерской и мошеннической активности в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщило информагентство «РБК».
По словам экспертов, ожидается стремительный рост количества фишинговых сайтов, троянов, DDoS-атак, а также диверсий.
«В преддверии чемпионата мира по футболу мы ожидаем всплеска вредоносной активности по всем направлениям: фишинг, трояны, POS-трояны, DDoS, целевые атаки, диверсии», — отметили исследователи.
Эксперты также ожидают рост активности злоумышленников, стремящихся похитить конфиденциальную информацию и данные банковских карт.
«Технические специалисты ФСБ проверяют отели, где будут жить игроки и персонал команд — участниц чемпионата мира по футболу. Представители спецслужб тестируют установленное в гостиницах Wi-Fi оборудование, поскольку, перехватив сессию в публичной Wi-Fi-сети, злоумышленники могут авторизоваться и получить все или почти все данные постояльцев — доступ к социальным сетям, банковским аккаунтам», — сообщили эксперты.
По данным исследователей, с начала года количество фишинговых сайтов, эксплуатирующих в названии слова «FIFA», «WorldСup2018», «tickets» и пр. существенно выросло. В основном подобные сайты ориентированы на незаконную продажу билетов, кражу данных банковских карт и распространение вредоносного ПО, пояснили специалисты. «Резкое увеличение началось в 2014 году, когда было зарегистрировано порядка 3 тыс. доменных имен, в 2015 — 4 тыс., в 2016 — 5,5 тыс., а в 2017 еще 13,5 тысяч. Как минимум 1500 доменов были созданы целенаправленно под мировой турнир по футболу FIFA в России», — добавили они.
Напомним, ранее кибератаке подвергся сайт зимних Олимпийских игр в Пхенчане. В ходе атаки хакеры нарушили работу цифрового интерактивного телевидения в главном пресс-центре и вызвали сбои в работе сети Wi-Fi на стадионе.
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