Сеть Интернет, являясь крупнейшим средством обмена информацией, в то же время порождает стремительный рост преступлений, связанных с использованием информационных технологий.
Мошенничества, совершаемые в сети Интернет и с помощью сети Интернет:
а) мошенничества при продаже товаров в сети Интернет по предоплате (распространенные виды: продажа Iphone, цифровой, бытовой техники, одежды, обуви, автомобилей, автозапчастей);
б) получение от интернет магазина, продавца товара, не соответствующего заявленному;
Развитие данных видов мошенничества обусловлено человеческими факторами, такими как: желание сэкономить, отсутствие близко расположенных магазинов с таким товаром, полное отсутствие предложений на рынке. Основными приобретаемыми товарами являются предметы роскоши — дорогая цифровая техника, автомобили, шубы, брендовые вещи. Исключены полностью факты приобретения товаров первой необходимости. Желание сэкономить приводит зачастую к потере всех денежных средств, в связи с чем первая и основная рекомендация — приобретать вещи за их реальную стоимость и не искать предложений с 30-50% выгодой, так как это противоречит в целом принципам рынка, либо присланный товар окажется подделкой, неисправным, либо не удовлетворяющим запросам покупателя. Не стоит приобретать товары в интернет магазинах, позиционирующих себя как российские, но имеющие сайты в доменных зонах.com.org.biz.net.info.tv.mobi.
Особое внимание следует уделить отзывам в сети Интернет по данному интернет-магазину, продавцу. Проверить, когда был создан магазин, сайт. Создан ли он год и более назад. Если сайт существует меньше месяца, то стоит отказаться от покупки. Можно проверить наличие офиса у данного магазина, удостовериться в сети Интернет, что такой дом существует, посмотреть его на карте, фотоснимках, панорамах Яндекс, Гугл. Убедиться, что на доме есть вывеска магазина, либо имеются офисные помещения. На снимках также можно узнать названия, телефоны близко расположенных организаций, позвонить им и выяснить достоверность информации. В интернет-справочниках найти телефоны администратора офисного центра, ресепшена, убедиться, что такой магазин, индивидуальный предприниматель существуют и осуществляют свою деятельность в данном здании. Полученную информацию следует использовать при общении по телефону с сотрудниками магазина. Если магазин, продавец отказываются звонить по телефону, предлагают другие способы общения, такие как Viber, Skype, WhatsApp и другие, либо телефона магазин не имеет, следует отказаться от покупки. В ходе общения по телефону можно сообщить, что находитесь в городе продавца, магазина и предложите забрать товар самовывозом и оплатить наличными в офисе. В случае категоричного отказа следует отказаться от покупки.
При приобретении дорогостоящих вещей, таких как автомобиль, дорожная техника, строительные материалы, рекомендуем потратить деньги на дорогу до города продавца и удостовериться в наличии продавца и товара. Либо найти в городе продавца знакомых и попросить их проверить достоверность предложения в сети Интернет. Если же такой возможности нет, то оплатить услуги юриста, сотрудника автофирмы, занимающейся в городе продавца продажей и скупкой авто, и за символическую плату предложить ему встретиться с продавцом и осмотреть авто и документы. То же касается приобретения стройматериалов и металла, обратитесь к услугам юриста в городе продавца. Любые присланные Вам по Интернету фотографии, сканы документов и автомобиля мошенники с легкостью подделывают.
В настоящее время большинство интернет магазинов работаю по 100% предоплате, при соблюдении указанных рекомендаций можно совершить удачную покупку.
Настоятельно рекомендуем не осуществлять «слепые» покупки в социальных сетях. Администрация соц.сетей исключила разделы объявлений с сайтов и не несет ответственность за совершаемые с использованием сети действия пользователей.
В случае необходимости приобрести товар через социальную сеть, необходимо тщательно проверить продавца, обязательно связаться с ним по телефону, расспросить подробности о товаре, потребовать фотографии товара в деталях, предложить отправить товар курьерской службой и наложным платежом, обговорить возможность возврата товара, возможность самовывоза.
Проверить отзывы и оставленные комментарии в группе и на странице продавца. Если несколько пользователей сети размещают сплошь хвалебные отзывы и рекомендации, то стоит просмотреть страницы этих пользователей, не являются ли они «фейковыми», есть ли у них на страницах личные фотографии, большое количество друзей. Данную информацию можно просмотреть и на странице продавца. Страница продавца должна быть активной, на ней регулярно должны размещаться личные фотографии, обновляться альбомы, должны быть сведения о месте учебы и работы, а в друзьях должны быть «живые» и активные пользователи. Можно уточнить, где находится продавец, в каком городе, предложить забрать товар якобы вашим знакомым, находящимся в данном городе, и оценить реакцию продавца. Если в сети вы общаетесь с магазином, то потребуйте сообщить сайт магазина в сети Интернет, юридический и фактический адрес. При любом сомнении откажитесь от приобретения товара со 100% предоплатой через соцсеть.
Широкое распространение в сети Интернет также приобретают мошенничества с привлечением средств пользователей для их приумножения в финансовых пирамидах, кооперативах, микрофинансовых организациях, биржах, букмекерских конторах, рынках электронных валют. Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют не вступать в какие-либо отношения с такими организациями и лицами, предлагающими такие услуги, так как многие компании и интернет сайты данных компаний находятся за рубежом, организации работают по законам других государств, либо изначально мошеннические и вернуть затраченные на данные проекты деньги практически невозможно.
в) сайты «подделки», а так же фишинговые сайты
Данный вид мошенничества предполагает, что жертва посчитает сайт знакомым и приобретет на нем товар, услугу, либо укажет данные своей банковской карты.
Единственной рекомендацией может быть проявление внимательности. Необходимо обратить внимание на адресную строку сайта, название сайта, есть ли какие-либо добавочные символы или названия в адресной строке, расположен ли сайт в доменной зоне «ru». Скопировать название сайта из адресной строки и проверить в поисковой системе. Не стоит доверять сайтам, имеющим в названии знакомые слова, но расположенные в доменных зонах.com.org.biz.net.info.tv.mobi и других, не связанных с российским интернет пространством.
Проверьте неоднократно сайты в разделах которых планируете указать данные о своей банковской карте, по дате создания сайта, по телефонам, указанным на сайте, по отзывам в сети Интернет, следует уточнить нет ли сайта в различных блек-листах сети Интернет. Помните, мошеннику достаточно номера карты и кода на обратной стороне карты (CVV код состоящий из четырех цифр) для покупок и оплаты услуг в сети Интернет. Другие данные, то, как срок действия карты, он может подобрать, а имя и фамилию владельца узнать от вас либо из сети Интернет с ваших личных страниц.
Если вы стали жертвой такого сайта и заметили это после проведения операции, покупки, заблокируйте карту и обратитесь в банк в день проведения операции для её отмены и возврате денежных средств.
При покупке авиа, жд. билетов не ищите очень дешевые билеты на сомнительных сайтах, тем более расположенных в доменных зонах.com.org.biz.net.info.tv.mobi. Доступные по цене билеты желательно приобретать на официальных сайтах компаний перевозчиков.
УВД по Зеленоградскому АО предупреждает: чтобы не стать жертвой мошенника, надо всегда сохранять самообладание, критически оценивать ситуацию, когда незнакомцы предлагают Вам какие-либо блага, финансовую или материальную помощь. Тщательно проверяйте всю поступающую от посторонних лиц информацию. Обращайте внимание пожилых родственников на данные факты в целях их безопасности. Будьте осторожны и во всех подобных случаях обращайтесь в правоохранительные органы.
По всем фактам, вызывающим у Вас подозрение, обращайтесь в полицию по телефону «102» (с мобильного «112») или телефонам дежурных частей:
ОМВД России по районам Матушкино и Савелки 8-499-735-52-64 ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково 8-499-731-00-41 ОМВД России по району Крюково 8-499-717-46-58.