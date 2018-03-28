Предупрежден — значит, вооружен! Мошенничество в интернете

Сеть Интернет, являясь крупнейшим средством обмена информацией, в то же время порождает стремительный рост преступлений, связанных с использованием информационных технологий.

Мошенничества, совершаемые в сети Интернет и с помощью сети Интернет:

а) мошенничества при продаже товаров в сети Интернет по предоплате (распространенные виды: продажа Iphone, цифровой, бытовой техники, одежды, обуви, автомобилей, автозапчастей);

б) получение от интернет магазина, продавца товара, не соответствующего заявленному;

Развитие данных видов мошенничества обусловлено человеческими факторами, такими как: желание сэкономить, отсутствие близко расположенных магазинов с таким товаром, полное отсутствие предложений на рынке. Основными приобретаемыми товарами являются предметы роскоши — дорогая цифровая техника, автомобили, шубы, брендовые вещи. Исключены полностью факты приобретения товаров первой необходимости. Желание сэкономить приводит зачастую к потере всех денежных средств, в связи с чем первая и основная рекомендация — приобретать вещи за их реальную стоимость и не искать предложений с 30-50% выгодой, так как это противоречит в целом принципам рынка, либо присланный товар окажется подделкой, неисправным, либо не удовлетворяющим запросам покупателя. Не стоит приобретать товары в интернет магазинах, позиционирующих себя как российские, но имеющие сайты в доменных зонах.com.org.biz.net.info.tv.mobi.

Особое внимание следует уделить отзывам в сети Интернет по данному интернет-магазину, продавцу. Проверить, когда был создан магазин, сайт. Создан ли он год и более назад. Если сайт существует меньше месяца, то стоит отказаться от покупки. Можно проверить наличие офиса у данного магазина, удостовериться в сети Интернет, что такой дом существует, посмотреть его на карте, фотоснимках, панорамах Яндекс Гугл . Убедиться, что на доме есть вывеска магазина, либо имеются офисные помещения. На снимках также можно узнать названия, телефоны близко расположенных организаций, позвонить им и выяснить достоверность информации. В интернет-справочниках найти телефоны администратора офисного центра, ресепшена, убедиться, что такой магазин, индивидуальный предприниматель существуют и осуществляют свою деятельность в данном здании. Полученную информацию следует использовать при общении по телефону с сотрудниками магазина. Если магазин, продавец отказываются звонить по телефону, предлагают другие способы общения, такие как Viber, Skype, WhatsApp и другие, либо телефона магазин не имеет, следует отказаться от покупки. В ходе общения по телефону можно сообщить, что находитесь в городе продавца, магазина и предложите забрать товар самовывозом и оплатить наличными в офисе. В случае категоричного отказа следует отказаться от покупки.

При приобретении дорогостоящих вещей, таких как автомобиль, дорожная техника, строительные материалы, рекомендуем потратить деньги на дорогу до города продавца и удостовериться в наличии продавца и товара. Либо найти в городе продавца знакомых и попросить их проверить достоверность предложения в сети Интернет. Если же такой возможности нет, то оплатить услуги юриста, сотрудника автофирмы, занимающейся в городе продавца продажей и скупкой авто, и за символическую плату предложить ему встретиться с продавцом и осмотреть авто и документы. То же касается приобретения стройматериалов и металла, обратитесь к услугам юриста в городе продавца. Любые присланные Вам по Интернету фотографии, сканы документов и автомобиля мошенники с легкостью подделывают.

В настоящее время большинство интернет магазинов работаю по 100% предоплате, при соблюдении указанных рекомендаций можно совершить удачную покупку.

Настоятельно рекомендуем не осуществлять «слепые» покупки в социальных сетях. Администрация соц.сетей исключила разделы объявлений с сайтов и не несет ответственность за совершаемые с использованием сети действия пользователей.

В случае необходимости приобрести товар через социальную сеть, необходимо тщательно проверить продавца, обязательно связаться с ним по телефону, расспросить подробности о товаре, потребовать фотографии товара в деталях, предложить отправить товар курьерской службой и наложным платежом, обговорить возможность возврата товара, возможность самовывоза.

Проверить отзывы и оставленные комментарии в группе и на странице продавца. Если несколько пользователей сети размещают сплошь хвалебные отзывы и рекомендации, то стоит просмотреть страницы этих пользователей, не являются ли они «фейковыми», есть ли у них на страницах личные фотографии, большое количество друзей. Данную информацию можно просмотреть и на странице продавца. Страница продавца должна быть активной, на ней регулярно должны размещаться личные фотографии, обновляться альбомы, должны быть сведения о месте учебы и работы, а в друзьях должны быть «живые» и активные пользователи. Можно уточнить, где находится продавец, в каком городе, предложить забрать товар якобы вашим знакомым, находящимся в данном городе, и оценить реакцию продавца. Если в сети вы общаетесь с магазином, то потребуйте сообщить сайт магазина в сети Интернет, юридический и фактический адрес. При любом сомнении откажитесь от приобретения товара со 100% предоплатой через соцсеть.

Широкое распространение в сети Интернет также приобретают мошенничества с привлечением средств пользователей для их приумножения в финансовых пирамидах, кооперативах, микрофинансовых организациях, биржах, букмекерских конторах, рынках электронных валют. Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют не вступать в какие-либо отношения с такими организациями и лицами, предлагающими такие услуги, так как многие компании и интернет сайты данных компаний находятся за рубежом, организации работают по законам других государств, либо изначально мошеннические и вернуть затраченные на данные проекты деньги практически невозможно.

в) сайты «подделки», а так же фишинговые сайты

Данный вид мошенничества предполагает, что жертва посчитает сайт знакомым и приобретет на нем товар, услугу, либо укажет данные своей банковской карты.

Единственной рекомендацией может быть проявление внимательности. Необходимо обратить внимание на адресную строку сайта, название сайта, есть ли какие-либо добавочные символы или названия в адресной строке, расположен ли сайт в доменной зоне «ru». Скопировать название сайта из адресной строки и проверить в поисковой системе. Не стоит доверять сайтам, имеющим в названии знакомые слова, но расположенные в доменных зонах.com.org.biz.net.info.tv.mobi и других, не связанных с российским интернет пространством.

Проверьте неоднократно сайты в разделах которых планируете указать данные о своей банковской карте, по дате создания сайта, по телефонам, указанным на сайте, по отзывам в сети Интернет, следует уточнить нет ли сайта в различных блек-листах сети Интернет. Помните, мошеннику достаточно номера карты и кода на обратной стороне карты (CVV код состоящий из четырех цифр) для покупок и оплаты услуг в сети Интернет. Другие данные, то, как срок действия карты, он может подобрать, а имя и фамилию владельца узнать от вас либо из сети Интернет с ваших личных страниц.

Если вы стали жертвой такого сайта и заметили это после проведения операции, покупки, заблокируйте карту и обратитесь в банк в день проведения операции для её отмены и возврате денежных средств.

При покупке авиа, жд. билетов не ищите очень дешевые билеты на сомнительных сайтах, тем более расположенных в доменных зонах.com.org.biz.net.info.tv.mobi. Доступные по цене билеты желательно приобретать на официальных сайтах компаний перевозчиков.

УВД по Зеленоградскому АО предупреждает: чтобы не стать жертвой мошенника, надо всегда сохранять самообладание, критически оценивать ситуацию, когда незнакомцы предлагают Вам какие-либо блага, финансовую или материальную помощь. Тщательно проверяйте всю поступающую от посторонних лиц информацию. Обращайте внимание пожилых родственников на данные факты в целях их безопасности. Будьте осторожны и во всех подобных случаях обращайтесь в правоохранительные органы.

По всем фактам, вызывающим у Вас подозрение, обращайтесь в полицию по телефону «102» (с мобильного «112») или телефонам дежурных частей:

ОМВД России по районам Матушкино и Савелки 8-499-735-52-64 ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково 8-499-731-00-41 ОМВД России по району Крюково 8-499-717-46-58.