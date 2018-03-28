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Бэкдор jRAT использует сервис шифровки файлов, размещенный в дарквебе
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Бэкдор jRAT использует сервис шифровки файлов, размещенный в дарквебе 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Эксперты Trustwave сообщают о том, что в недавних атаках бэкдора jRAT использовались сервисы шифровки, размещенные в дарквебе, что дает злоумышленникам возможность избежать обнаружения.
Вредонос jRAT (также известен как Adwind, AlienSpy, Frutas, Unrecom и Sockrat) представляет собой бэкдор с функцией удаленного доступа (RAT), он атакует операционные системы Windows. В период с 2013 по 2016 год зловред заразил около полумиллиона пользователей.
jRAT позволяет своим операторам дистанционно управлять им, благодаря чему можно добиться полного контроля над зараженной системой. С помощью этого бэкдора злоумышленники могут фиксировать нажатия клавиш, извлекать учетные данные, делать скриншоты, получать доступ к веб-камере, а также запускать файлы на компьютере жертвы.
«Бэкдор может гибко настраиваться, он распространяется по схеме RAT-as-a-service, всего 20 долларов США за месяц использования», — отмечают в Trustwave.
С начала этого года исследователи наблюдали всплеск спам-писем, в которых содержался jRAT. Эксперты также отметили, что многие отчеты неправильно классифицировали этот вредонос из-за использования сервисов дарквеба.
Во вредоносных письмах содержалась либо ссылка, либо вложение, по традиции они маскируются под счета-фактуры, уведомления о переводе денежных средств и тому подобное.
Недавно проанализированные образцы показали, что для их обфускации использовался один инструмент. Все сэмплы пытались загрузить JAR-файл из домена Tor, который оказался сервисом QUAverse.
QUAverse (QUA) связан с QRAT, трояном, разработанным в 2015 году, который рассматривается как один из конкурентов jRAT. Специалисты Trustwave обнаружили, что jRAT использует сервис QUAverse под названием Qrypter.
Qrypter позволяет изменять JAR-файл и таким образом избежать обнаружения антивирусными продуктами.
«Мы полагаем, что этот сервис мониторит несколько антивирусных продуктов, а когда он замечает, что вариант вредоноса детектируется, он повторно шифрует файл, создавая новый вариант зловреда, который уже избежит детектирования», — говорят эксперты Trustwave.
jRAT загружают свою повторно зашифрованную версию из этого сервиса, затем помещая ее в папку %temp% на зараженном компьютере. Затем вредоносная программа запускает и устанавливает новый зашифрованный файл jar.
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