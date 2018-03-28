Они знают о нас абсолютно все: как Facebook и Google следят за каждым нашим шагом

Ваше местоположение известно до метра, если вы просто взяли телефон с собой. А как насчет того, за кого вы предпочитали голосовать? Или сколько вы зарабатываете, сколько у вас детей, какое хобби? Все это есть у Google и Facebook. Пора узнать, что за данные вы своими руками отдаете акулам инфобизнеса и можно ли вообще изменить эту ситуацию.

Рекламный профиль

Google каждому пользователю создает персональный рекламный профиль на основе полученной информации. Местоположение, пол, возраст, хобби, карьеру, интересы, статус отношений, возможный вес (отсюда реклама вроде «хотите потерять 10 килограмм за 3 дня»). Уровень дохода тут тоже может быть. Вся информация доступна по этой ссылке.

Ролики за информацию

Без внимания не остается ваша история просмотров на YouTube. По интересам пользователя очень легко понять человека: консерватор он или нет, религиозен ли он, находится ли в депрессии или совсем наоборот, собирается стать родителем. Кто имеет доступ к этой информации? Да все тот же Google.

Объем данных

Считаете, угроза переоценена? Ок, проверьте сами. Google ничего не прячет и дает каждому пользователю скачать всю информацию, которая есть у компании. Архив нашего редактора (проверить свой можно здесь) занял 3 Гб. Это просто огромное количество данных!

Google Drive

Самое классное спрятано в Google Drive. Сервис, безусловно, полезный и удобный, пользуются им многие. Тут можно хранить резюме, страницу подсчета ежемесячного бюджета и прочую полезную информацию. Если, конечно, вы не против того, что ей будут пользоваться специалисты Google. Приватность? Какая такая приватность?

Что там с Facebook

Сервис Цукерберга тоже ничего не прячет. Вы без проблем можете просмотреть, какую информацию собрал Facebook. Каждое отправленное и полученное сообщение, каждый просмотренный файл, все контакты вашего телефона и аудиосообщения — тотальность слежки поражает.

Время и место

Кроме того, Facebook фиксирует каждый раз, когда вы логинитесь. Это включает в себя время, место и девайс, с которого произведена операция.

Предательство браузера

Основная проблема кроется в браузере — все сведения он отдает другим сайтам. Где вы сейчас, за каким компьютером работаете, в каких социальных сетях залогинены. Заходите вот сюда и листайте вниз, увидите сами, чем поневоле делитесь с корпорациями.