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Google приобретает платформу для поиска GIF-изображений Tenor
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Google приобретает платформу для поиска GIF-изображений Tenor 

Rambler News Service 42 минуты назад
Компания Google в своем блоге объявила о приобретении платформы для поиска и обмена GIF-изображений Tenor. Сумма сделки не раскрывается.
«Благодаря обширной библиотеке контента, в одно мгновение предоставляет подходящее под ваше настроение GIF-изображение. Tenor поможет нам делать это более эффективно в нашем сервисе Google Картинки, а также ряд других проектов, которые используют GIF-анимацию, например, Gboard», — говорится в сообщении Google.
В сообщении компании отмечается, что Tenor продолжит работать в качестве отдельного бренда.
По данным сайта Tenor, ежемесячная аудитория сервиса, составляет более 300 млн пользователей, а общее число поисковых запросов в месяц превышает 12 млрд
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