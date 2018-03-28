Google приобретает платформу для поиска GIF-изображений Tenor

Компания Google в своем блоге объявила о приобретении платформы для поиска и обмена GIF-изображений Tenor. Сумма сделки не раскрывается.

«Благодаря обширной библиотеке контента, в одно мгновение предоставляет подходящее под ваше настроение GIF-изображение. Tenor поможет нам делать это более эффективно в нашем сервисе Google Картинки, а также ряд других проектов, которые используют GIF-анимацию, например, Gboard», — говорится в сообщении Google.

В сообщении компании отмечается, что Tenor продолжит работать в качестве отдельного бренда.

По данным сайта Tenor, ежемесячная аудитория сервиса, составляет более 300 млн пользователей, а общее число поисковых запросов в месяц превышает 12 млрд