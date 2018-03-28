Facebook введет дополнительные уровни защиты учетных записей

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . Facebook предоставит своим пользователям новые средства контроля конфиденциальности из-за скандала с утечкой данных, говорится в сообщении компании.

Социальная сеть добавит новый пункт меню. «Это меню, в котором вы можете управлять своими данными всего несколькими нажатиями клавиш, с более понятными объяснениями того, как работают наши элементы управления», — сообщается в релизе. Пользователи также могут добавить в свою учетную запись дополнительные уровни защиты, например двухфакторную аутентификацию, отмечает компания.

В середине марта издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая могла бы быть им интересна.