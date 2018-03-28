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Facebook введет дополнительные уровни защиты учетных записей
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Facebook введет дополнительные уровни защиты учетных записей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Facebook предоставит своим пользователям новые средства контроля конфиденциальности из-за скандала с утечкой данных, говорится в сообщении компании.
Социальная сеть добавит новый пункт меню. «Это меню, в котором вы можете управлять своими данными всего несколькими нажатиями клавиш, с более понятными объяснениями того, как работают наши элементы управления», — сообщается в релизе. Пользователи также могут добавить в свою учетную запись дополнительные уровни защиты, например двухфакторную аутентификацию, отмечает компания.
В середине марта издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая могла бы быть им интересна.
На прошлой неделе глава Facebook Марк Цукерберг извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что «не должен был доверять» Cambridge Analytica.
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