Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за экстремизм в Интернете 

Следователи предполагают, что подозреваемый мужчина несколько раз размещал в Сети экстремистские тексты.
В Кондопоге 32-летнего мужчину подозревают в совершении публичных действий, направленных на возбуждение ненависти, вражды и унижения достоинства группы лиц по признаку национальности.
По версии карельского Следкома, подозреваемый дважды размещал в Интернете тексты экстремистского характера. Эта информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу пользователей Сети. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
— Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет,
— говорится в сообщении СК.
По материалам: ptzgovorit.ru