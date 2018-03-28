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Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за экстремизм в Интернете
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за экстремизм в Интернете 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Следователи предполагают, что подозреваемый мужчина несколько раз размещал в Сети экстремистские тексты.
В Кондопоге 32-летнего мужчину подозревают в совершении публичных действий, направленных на возбуждение ненависти, вражды и унижения достоинства группы лиц по признаку национальности.
По версии карельского Следкома, подозреваемый дважды размещал в Интернете тексты экстремистского характера. Эта информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу пользователей Сети. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
— Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет,
— говорится в сообщении СК.
По материалам: ptzgovorit.ru
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