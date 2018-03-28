Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за экстремизм в Интернете

Следователи предполагают, что подозреваемый мужчина несколько раз размещал в Сети экстремистские тексты.

В Кондопоге 32-летнего мужчину подозревают в совершении публичных действий, направленных на возбуждение ненависти, вражды и унижения достоинства группы лиц по признаку национальности.

По версии карельского Следкома, подозреваемый дважды размещал в Интернете тексты экстремистского характера. Эта информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу пользователей Сети. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

— Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет,

— говорится в сообщении СК.