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Пользователи потребовали от Facebook расплаты
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Пользователи потребовали от Facebook расплаты 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трое пользователей Facebook Messenger подали иск против материнской компании Facebook из-за сбора конфиденциальных данных о звонках и тестовых сообщениях абонентов. Об этом сообщает Reuters.
Иск подан в федеральный суд штата Калифорния. Пользователи мессенджера потребовали компенсации за нанесенный ущерб, при этом они не назвали точную сумму. Представители социальной сети пока публично не отреагировали на происходящее.
Новое дело связано с последним скандалом вокруг Facebook. Пользователи соцсети уличили компанию в шпионаже: метаданные о телефонных разговорах и СМС-сообщениях сохранились в архивах профилей юзеров.
19 марта американские журналисты сообщили о беспрецедентной утечке данных 50 миллионов пользователей Facebook через аффилированную компанию Cambridge Analytica. Среди информации были списки друзей, предпочтения зарегистрированных людей и их телефонные контакты.
В результате оскорбленные пользователи запустили флешмоб deletefacebook, в ходе которого начали массово удалять собственные профили. К движению присоединились крупные компании и знаменитости, включая бизнесмена Илона Маска с его Tesla и SpaceX.
Спустя несколько дней глава Facebook Марк Цукерберг извинился перед пострадавшими пользователями. Он заявил, что Facebook не оправдал доверия посетителей. Тем не менее слова миллиардера слабо повлияли на ситуацию: по данным Reuters, всего 41 процент американцев продолжают в полной мере доверять Facebook в вопросе обработки данных.
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