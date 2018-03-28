Пользователи потребовали от Facebook расплаты

Трое пользователей Facebook Messenger подали иск против материнской компании Facebook из-за сбора конфиденциальных данных о звонках и тестовых сообщениях абонентов. Об этом сообщает Reuters.

Иск подан в федеральный суд штата Калифорния. Пользователи мессенджера потребовали компенсации за нанесенный ущерб, при этом они не назвали точную сумму. Представители социальной сети пока публично не отреагировали на происходящее.

Новое дело связано с последним скандалом вокруг Facebook. Пользователи соцсети уличили компанию в шпионаже: метаданные о телефонных разговорах и СМС-сообщениях сохранились в архивах профилей юзеров.

19 марта американские журналисты сообщили о беспрецедентной утечке данных 50 миллионов пользователей Facebook через аффилированную компанию Cambridge Analytica. Среди информации были списки друзей, предпочтения зарегистрированных людей и их телефонные контакты.

В результате оскорбленные пользователи запустили флешмоб deletefacebook, в ходе которого начали массово удалять собственные профили. К движению присоединились крупные компании и знаменитости, включая бизнесмена Илона Маска с его Tesla и SpaceX