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Microsoft следит за тобой. Как этого избежать?
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Microsoft следит за тобой. Как этого избежать? 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Если вы видите сообщение «Device Census использует веб-камеру после запуска или во время использования Windows 10, не стоит особенно беспокоиться об этом. Это часть телеметрических функций операционной системы. Это означает, что с помощью Device Census Windows собирает статистику использования веб-камеры и анонимно отправляет эти данные в Microsoft. В числе прочего эта информация может использоваться Microsoft для исправления ошибок операционной системы или улучшения ее функций.
Как отключить Device Census Если пользователь не хочет предоставлять Microsoft эти данные, Device Census можно отключить следующим образом: В меню „Пуск“ откройте „Настройки“ Windows 10.
Перейдите в категорию „Конфиденциальность“, а затем щелкните на ссылку „Камера“.
В разделе „Выберите приложения, которые могут использовать камеру“ переведите переключатель рядом с надписью „Центр отзывов“ в положение „Выкл“. Теперь эта функция должна быть отключена.
Конечно, можно полностью запретить приложениям доступ к камере. Все, что для этого нужно сделать, — в области настроек Windows установить переключатель „Разрешить приложениям использовать камеру“ в положение „Выкл“.
Источник: chip.de  Фото: chip.de, pixabay.com  Читайте также: Windows: доступ к диску ограничен — что делать?
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