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Сервис Avito официально запустил услугу доставки товаров для физических лиц по всей России
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Сервис Avito официально запустил услугу доставки товаров для физических лиц по всей России 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сервис для размещения объявлений Avito официально запустил услугу доставки товаров, продаваемых частными лицами на ресурсе, по всей России. Об этом сообщил на презентации компании руководитель направления электронной торговли Avito Эрик Финнас.
«Около 70% С2С-сделок с товарами общего спроса в России заключается на Avito и около 25% сделок на сайте — межрегиональные. Если раньше продавцам и покупателям из разных субъектов страны приходилось самостоятельно организовывать и контролировать процесс передачи товара, то теперь эту функцию берет на себя наш сервис, гарантируя удобство и безопасность сделки», — сказал Э. Финнас.
Как пояснил руководитель направления электронной торговли Avito, при выборе услуги доставки на сервисе покупатель оплачивает товар через партнерский банк, при этом деньги резервируются банком и поступают на счет продавца только после отправки товара и его успешного получения покупателем. Услуга оплачивается только покупателем по фиксированному тарифу. На данный момент услуга «Avito Доставка» доступна пользователям более чем в 650 городах России.
Партнером Avito, непосредственно осуществляющим доставку, cтала компания Boxberry. Платежи осуществляются через «Тинькофф Банк» и Qiwi.
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