Mozilla закрывает магазин приложений для Firefox OS

Организация Mozilla окончательно ставит крест на своей мобильной операционной системе Firefox OS. С 30 марта 2018 года закрывается магазин приложений для этой платформы.

С закрытием Firefox Marketplace пользователи смартфонов на основе Firefox OS больше не смогут устанавливать приложения из официального магазина.

Mozilla объявила о закрытии проекта с мобильной операционной системой Firefox OS ещё в декабре 2015 года, тогда она прекратила разрабатывать и продавать смартфоны на основе Firefox OS.

Мобильная платформа Firefox OS была представлена в 2013 году. Она разрабатывалась в рамках проекта Boot to Gecko и практически целиком базируется на свободных и открытых веб-стандартах, включая средства HTML5. Платформа предназначалась для создания ультрабюджетных смартфонов для развивающихся регионов.