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Microsoft запретит токсичным игрокам пользоваться Skype и Word
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Microsoft запретит токсичным игрокам пользоваться Skype и Word 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Microsoft обновила своё пользовательское соглашение. Изменения вступят в силу 1 мая, и с этого дня список нарушений расширится. Помимо распространения порнографии, сцен насилия и других ненадлежащих материалов, пользователи сервисов компании будут получать наказания за «оскорбительную лексику», угрозы и агрессивную речь.
В разделе «Правила поведения» мы пояснили, что использование оскорбительной лексики и мошенническая деятельность запрещены. Мы также уточнили, что нарушение Правил поведения при использовании Служб Xbox может привести к приостановке предоставления или блокировке Служб Xbox, включая утерю лицензий на содержимое, времени золотого членства Xbox и балансов учетных записей «Майкрософт», связанных с заблокированной учетной записью.
Microsoft
В числе служб отныне числятся не только Xbox, но и Skype и Office. Так что за использование лексики, которую Microsoft сочтёт оскорбительной, можно лишиться не только средств на счету и подписки Xbox Live Gold, но и доступа к Skype, почте Outlook и пакету программ Office.
Компания также сообщила, что при использовании служб Xbox сторонние разработчики будут получать от Microsoft информацию о процессе игры и прочих действиях.
Некоторое время назад Microsoft присоединилась к Fair Play Alliance, коалиции, которая намерена выработать способы борьбы с проблемой токсичных игроков в многопользовательских играх. Новый запрет на оскорбительную лексику, очевидно, призван стать частью этой борьбы.
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