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Microsoft запретила материться в Skype
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Microsoft запретила материться в Skype 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Компания Microsoft обновила соглашение об использовании собственных служб. Одним из самых заметных изменений стал запрет на использование оскорбительной лексики в Skype и Xbox Live. Новые правила вступают в силу с мая 2018 года.
В разделе «Правила поведения» Microsoft пояснила, что использование оскорбительной лексики и мошенническая деятельность запрещены.
За нарушение правил положены довольно жёсткие наказания, вплоть до блокировки Xbox Live или Skype, включая утерю лицензий на контент, времени золотого членства Xbox и балансов учетных записей Майкрософт, связанных с заблокированной учетной записью.
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