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Microsoft с мая начнет банить пользователей за мат
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Microsoft с мая начнет банить пользователей за мат 

Прайм 1 час назад
Фото: iguides.ru
Американская корпорация Microsoft начиная с мая текущего года начнет блокировать деятельность тех своих пользователей, которые будут материться в сервисах компании. Об этом сообщила пресс-служба компании в среду, 28 марта.
Как отмечается в сообщении, соответствующие изменения в пользовательское соглашение вносит руководство Microsoft.
Начиная с мая ненормативная лексика будет наказываться блокировкой деятельности в продуктах компании — Xbox Live и Skype.
Клиенты Microsoft смогут прочесть более подробную информацию о новых ограничениях в скором времени, поясняет пресс-служба.
Кроме контента, который содержит эротические, порнографические, криминальные элементы и сцены насилия, этот пункт также будет содержать требование к используемой пользователями лексике и определений слов, которые администрация сочтет оскорбительными.
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