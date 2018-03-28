Logitech выпустила бронированный чехол с клавиатурой для нового iPad

Синхронно со вчерашним анонсом iPad с поддержкой Apple Pencil компания Logitech представила для планшета карандаш Crayon, а также Logitech Rugged Combo 2 — новую версию «бронированного» чехла с клавиатурой. Оба аксессуара выпущены совместно с Apple и получили сертификацию MFI.

По заявлению Logitech, Rugged Combo 2 защитит планшет от повреждений при падении на любую грань с высоты до 1.2 метров. Клавиатура, как и в первой версии аксессуара, отсоединяется от общей конструкции и имеет защиту от воды. На ней размещен дополнительный ряд функциональных клавиш, позволяющих управлять громкостью, яркостью, воспроизведением музыки и другими настройками.

Встроенная в Combo 2 подставка позволяет зафиксировать планшет под различными углами для разных видов работы, например, набора текста, рисования или редактирования видео. На верхней грани чехла есть специальное крепление-петля, в котором можно зафиксировать Apple Pencil или Logitech Crayon.

Стоимость новинки в США составляет $99. В России аксессуар должен появиться позже в этом году.

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